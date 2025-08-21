Maltempo in Veneto: allagamenti a Padova, Mestre e Marghera

00:00:57 min
|
1 ora fa

I vigili del fuoco sono al lavoro dalla notte per il maltempo che sta interessando la provincia di Padova, e con forti piogge anche tutto il Veneto. Tra i comuni più colpiti figurano Casale di Scodosia e Merlara, Villafranca Padovana e Mestrino. Sono 30 gli interventi effettuati, più di 130 le chiamate di soccorso ricevute alla sala operativa provinciale. Un automobilista che era rimasto bloccato in un sottopasso ferroviario a Villafranca Padovana è stato tratto in salvo. Le forti piogge stanno causando allagamenti anche in gran parte della terraferma veneziana, con strade allagate a Mestre e Marghera, e nel comune limitrofo di Spinea. .

Maltempo Veneto, sottopasso allagato: salvata una donnaMaltempo Veneto, sottopasso allagato: salvata una donna
cronaca
Maltempo Veneto, sottopasso allagato: salvata una donna
00:00:23 min
| 13 minuti fa
pubblicità
Milano, sgomberato storico centro sociale LeoncavalloMilano, sgomberato storico centro sociale Leoncavallo
cronaca
Milano, sgomberato storico centro sociale Leoncavallo
00:01:00 min
| 13 minuti fa
Maltempo,record di fulmini in ToscanaMaltempo,record di fulmini in Toscana
cronaca
Maltempo, record di fulmini in Toscana
00:01:15 min
| 38 minuti fa
Maltempo in Toscana, in Maremma allagamenti e alberi cadutiMaltempo in Toscana, in Maremma allagamenti e alberi caduti
cronaca
Maltempo in Toscana, in Maremma allagamenti e alberi caduti
00:01:04 min
| 45 minuti fa
Maltempo in Italia, cinque regioni in allerta arancioneMaltempo in Italia, cinque regioni in allerta arancione
cronaca
Maltempo in Italia, cinque regioni in allerta arancione
00:01:00 min
| 48 minuti fa
Maltempo Versilia, crolli e allagamenti a ViareggioMaltempo Versilia, crolli e allagamenti a Viareggio
cronaca
Maltempo Versilia, crolli e allagamenti a Viareggio
00:00:28 min
| 1 ora fa
Nubifragio Isola d'Elba, caduti 54mm di pioggia in un'oraNubifragio Isola d'Elba, caduti 54mm di pioggia in un'ora
cronaca
Nubifragio Isola d'Elba, caduti 54mm di pioggia in un'ora
00:01:12 min
| 2 ore fa
ERROR! T08210825ERROR! T08210825
cronaca
I titoli del 21 agosto di Sky TG24, edizione delle 8
00:01:38 min
| 4 ore fa
ERROR! WEB2108000ERROR! WEB2108000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 21 agosto
00:23:22 min
| 5 ore fa
ERROR! SRV MADRE MINORI ARRESTATAERROR! SRV MADRE MINORI ARRESTATA
cronaca
Morte De Astis, arrestata madre minori per furti
00:01:20 min
| 14 ore fa
Addio Pippo Baudo, Militello saluta e omaggia il conduttoreAddio Pippo Baudo, Militello saluta e omaggia il conduttore
cronaca
Addio Pippo Baudo, Militello saluta e omaggia il conduttore
00:01:57 min
| 15 ore fa
Uso del teaser, l'autopsia stabilierà le cause delle morte dell'uomo colpitoUso del teaser, l'autopsia stabilierà le cause delle morte dell'uomo colpito
cronaca
Uso del teaser, l'autopsia stabilirà le cause morte
00:01:32 min
| 17 ore fa
Maltempo Veneto, sottopasso allagato: salvata una donnaMaltempo Veneto, sottopasso allagato: salvata una donna
cronaca
Maltempo Veneto, sottopasso allagato: salvata una donna
00:00:23 min
| 13 minuti fa
Milano, sgomberato storico centro sociale LeoncavalloMilano, sgomberato storico centro sociale Leoncavallo
cronaca
Milano, sgomberato storico centro sociale Leoncavallo
00:01:00 min
| 13 minuti fa
Maltempo,record di fulmini in ToscanaMaltempo,record di fulmini in Toscana
cronaca
Maltempo, record di fulmini in Toscana
00:01:15 min
| 38 minuti fa
Maltempo in Toscana, in Maremma allagamenti e alberi cadutiMaltempo in Toscana, in Maremma allagamenti e alberi caduti
cronaca
Maltempo in Toscana, in Maremma allagamenti e alberi caduti
00:01:04 min
| 45 minuti fa
Maltempo in Italia, cinque regioni in allerta arancioneMaltempo in Italia, cinque regioni in allerta arancione
cronaca
Maltempo in Italia, cinque regioni in allerta arancione
00:01:00 min
| 48 minuti fa
Maltempo Versilia, crolli e allagamenti a ViareggioMaltempo Versilia, crolli e allagamenti a Viareggio
cronaca
Maltempo Versilia, crolli e allagamenti a Viareggio
00:00:28 min
| 1 ora fa
Nubifragio Isola d'Elba, caduti 54mm di pioggia in un'oraNubifragio Isola d'Elba, caduti 54mm di pioggia in un'ora
cronaca
Nubifragio Isola d'Elba, caduti 54mm di pioggia in un'ora
00:01:12 min
| 2 ore fa
ERROR! T08210825ERROR! T08210825
cronaca
I titoli del 21 agosto di Sky TG24, edizione delle 8
00:01:38 min
| 4 ore fa
ERROR! WEB2108000ERROR! WEB2108000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 21 agosto
00:23:22 min
| 5 ore fa
ERROR! SRV MADRE MINORI ARRESTATAERROR! SRV MADRE MINORI ARRESTATA
cronaca
Morte De Astis, arrestata madre minori per furti
00:01:20 min
| 14 ore fa
Addio Pippo Baudo, Militello saluta e omaggia il conduttoreAddio Pippo Baudo, Militello saluta e omaggia il conduttore
cronaca
Addio Pippo Baudo, Militello saluta e omaggia il conduttore
00:01:57 min
| 15 ore fa
Uso del teaser, l'autopsia stabilierà le cause delle morte dell'uomo colpitoUso del teaser, l'autopsia stabilierà le cause delle morte dell'uomo colpito
cronaca
Uso del teaser, l'autopsia stabilirà le cause morte
00:01:32 min
| 17 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità