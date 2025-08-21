Maltempo Versilia, crolli e allagamenti a Viareggio

Il maltempo si è abbattuto con forza su Viareggio, dove la passeggiata è finita sott'acqua e la notte scorsa è crollata una porzione del tetto del campanile della chiesa di San Paolino, danneggiando anche l'ingresso. Annullata la partita di calcio Seravezza-Viareggio per impraticabilità del campo. Disagi diffusi anche nel resto della Versilia: a Pietrasanta, in un'ora, sono caduti 54 millimetri di pioggia, con allagamenti, piccole esondazioni di fossi e canali e la chiusura del sottopasso Avis, dove è entrato in funzione il sistema di alert perché impraticabile. Alberi caduti hanno ostruito la provinciale per Camaiore e alcune attività ricettive a Marina hanno riportato danni. .