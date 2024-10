Docenti, famiglie e studenti scendono in piazza sabato 12 ottobre a Roma, per portare all’attenzione pubblica le difficoltà che investono il mondo della scuola e chiedere al governo di intervenire per risolvere alcune problematiche, prima fra tutte la stabilizzazione dei precari. Katya Madio, docente e membro del direttivo del Movimento Educazione Senza Prezzo, spiega a Sky tg24 le motivazioni dietro alla protesta.