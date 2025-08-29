Matempo, allerta arancione in 4 regioni

Venti forti temporali, nubifragi, un fine agosto all'insegna del maltempo che al Nord ha già portato giornate autunnali segnate da violente bufere di pioggia. Nella notte è stata la Toscana a finire nell'occhio del ciclone, una tromba d'aria ha investito la Versilia e ha causato la caduta di numerosi alberi a Viareggio e interruzioni su alcuni snodi stradali. Una nave ha rotto gli ormeggi ed è finita alla deriva nel porto di Livorno. Raffiche di vento fino a 100km/h hanno provocato danni ad alcuni stabilimenti balneari e allagamenti in varie zone, soprattutto nelle province di Pisa e di Pistoia. La situazione è rimasta critica per tutta la notte, con i Vigili del Fuoco impegnati in decine di interventi. L'allerta anche per la giornata di oggi resta arancione in quattro regioni, oltre alla Toscana, anche su alcuni settori di Lazio e Molise e in Lombardia. A Milano per piogge intense sono stati chiusi tutti i parchi cittadini. Al Ponte Lambro sono state posizionate paratie mobili ed è stata attivata la vasca di laminazione del fiume Seveso, per contenere eventuali esondazioni del fiume nei quartieri cittadini. In totale sono stati oltre 1000 gli interventi dei Vigili del Fuoco per i nubifragi avvenuti in tutto il Centro Nord. .