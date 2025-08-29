Matempo, allerta arancione in 4 regioni

00:01:12 min
|
1 ora fa

Venti forti temporali, nubifragi, un fine agosto all'insegna del maltempo che al Nord ha già portato giornate autunnali segnate da violente bufere di pioggia. Nella notte è stata la Toscana a finire nell'occhio del ciclone, una tromba d'aria ha investito la Versilia e ha causato la caduta di numerosi alberi a Viareggio e interruzioni su alcuni snodi stradali. Una nave ha rotto gli ormeggi ed è finita alla deriva nel porto di Livorno. Raffiche di vento fino a 100km/h hanno provocato danni ad alcuni stabilimenti balneari e allagamenti in varie zone, soprattutto nelle province di Pisa e di Pistoia. La situazione è rimasta critica per tutta la notte, con i Vigili del Fuoco impegnati in decine di interventi. L'allerta anche per la giornata di oggi resta arancione in quattro regioni, oltre alla Toscana, anche su alcuni settori di Lazio e Molise e in Lombardia. A Milano per piogge intense sono stati chiusi tutti i parchi cittadini. Al Ponte Lambro sono state posizionate paratie mobili ed è stata attivata la vasca di laminazione del fiume Seveso, per contenere eventuali esondazioni del fiume nei quartieri cittadini. In totale sono stati oltre 1000 gli interventi dei Vigili del Fuoco per i nubifragi avvenuti in tutto il Centro Nord. .

Contessa Entellina, canadair in azione per spegnere i roghi sulla riserva naturaleContessa Entellina, canadair in azione per spegnere i roghi sulla riserva naturale
cronaca
Contessa Entellina, canadair in azione per spegnere i roghi
00:01:38 min
| 22 minuti fa
cronaca
Oristano, scoperta maxi piantagione di marijuana
00:01:00 min
| 1 ora fa
Frana a San Vito di Cadore, chiuso il traffico sulla SS51Frana a San Vito di Cadore, chiuso il traffico sulla SS51
cronaca
Frana a San Vito di Cadore, chiuso il traffico sulla SS51
00:00:16 min
| 1 ora fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 29 agosto: edizione delle 13
00:01:38 min
| 3 ore fa
Anno scolastico 2025-2026, al via con 41 mila nuovi docenti assuntiAnno scolastico 2025-2026, al via con 41 mila nuovi docenti assunti
cronaca
Anno scolastico 2025-2026, al via con 41 mila nuovi docenti assunti
00:01:22 min
| 3 ore fa
Tromba d'aria in Versilia, danni a Marina di PietrasantaTromba d'aria in Versilia, danni a Marina di Pietrasanta
cronaca
Tromba d'aria in Versilia, danni a Marina di Pietrasanta
00:02:53 min
| 4 ore fa
cronaca
Violenza online, Meloni: nessuno sconto per responsabili
00:01:35 min
| 4 ore fa
Traffico autostrade, weekend bollino rosso per controesodoTraffico autostrade, weekend bollino rosso per controesodo
cronaca
Traffico autostrade, weekend bollino rosso per controesodo
00:01:00 min
| 4 ore fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 29 agosto: edizione delle 8
00:01:38 min
| 8 ore fa
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 29 agosto
00:22:41 min
| 9 ore fa
L'Aquila, città in festa per la Perdonanza CelestinianaL'Aquila, città in festa per la Perdonanza Celestiniana
cronaca
L'Aquila, città in festa per la Perdonanza Celestiniana
00:02:00 min
| 9 ore fa
cronaca
Vaccini, Gemmato: revoca commissione? Caso chiuso
00:00:31 min
| 18 ore fa
