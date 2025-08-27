Meeting Rimini, giornata di chiusura della 46esima edizione

L'edizione del meeting di Rimini di quest'anno, la quarantaseiesima verrà ricordata come quella dell'ovazione alla premier Giorgia Meloni arrivata nel giorno di chiusura della kermesse. Ma sarà anche l'edizione della strigliata gran voce all'Europa di Mario Draghi, della risposta della presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metzola. È stata anche l'edizione delle guerre, quella in Ucraina e quella nella Striscia di Gaza, dove la pace è stata riconosciuta da tutti come una necessità assoluta. Al meeting di Comunione e Liberazione si è parlato anche di economia, di dazi e di nucleare dibattuti in svariati panel. Insomma, si sono posati quei mattoni nuovi nei luoghi deserti del mondo, come invocava il titolo dell'edizione. "La nostra risposta è stata la proposta di un modello diverso, un modello che innanzitutto sia un modello basato sulla persona e sui valori della persona e su questo, quindi il superamento dal punto di vista economico del neoliberalismo." Imponenti come sempre i numeri 120mila metri quadrati di fiera in crescita rispetto al 2024, 5mila posti a sedere per la ristorazione, 150 convegni con oltre 500 relatori italiani e internazionali, 13 mostre e 17 spettacoli. Infine, certamente non da ultimi, il popolo di CL, più di 3mila volontari giunti dall'Italia e dal mondo per sostenere ancora una volta il meeting di Rimini edizione 2025. .