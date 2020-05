Mercati a Milano 15 euro a banco per security

Fai entrare 6 persone. Sì, sì, gli ingressi sono contingentati, misura la temperatura, la sicurezza continua a passare, dove vede dei minimi assembramenti gestiscono. Al mercato rionale di Piazza Martini a Milano, uno dei 4 avviati in fase sperimentale sui 96 settimanali in era anti-covid, si provano nuovi modi di fare la spesa. Il problema è che ce lo dicono la sera a mezzanotte e il giorno dopo i colleghi non sanno cosa fare. Pare che da domani questi 4 mercati sperimentali al giorno a Milano, inseriscono anche la merceria, abbigliamento e quant'altro e vedere come va il lavoro. Ma sono tanti gli ambulanti rimasti fuori, che dopo gli accordi delle ultime ore, potranno tornare dal 25 maggio a montare i propri banchi. Tra loro quelli della merceria. Ci mancano i nostri colleghi, gli ambulanti dell'abbigliamento, perché fanno mercato, capisci? Invece così mi sembra un po' squallido. Con loro facciamo mercato, praticamente. Ancora in alto mare la vertenza sulla gestione dei costi del lock down, mentre la riapertura ha per tutti la certezza di costi aggiuntivi per la sicurezza a carico degli ambulanti. Qui una società privata chiede 15 euro a banco per regolare l'afflusso ed evitare gli assembramenti. Infatti, l’Amministrazione devo dire che ha dato 100%, siamo contenti, finalmente, perché iniziava un po’ a subentrare la paura per tanti colleghi, anche per noi. Noi come spiedo abbiamo una società con mio cognato, ci sono due famiglie, dei figli, cioè non è una roba così. Ma anche per i cittadini. È un po’… non come prima, però va bene. Però è bello. È bello. Si sta bello larghi, sì. Si cammina meglio, quello sì. I prenzi sono uguali. Non c’è niente da… I prezzi sono molto convenienti, quasi tutto a 99 centesimi, un euro. Non di più. E si ridisegna così il volto dei mercati in era post covid.