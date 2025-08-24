Migranti, altri naufragi e porti lontani per le navi umanitarie

Quando l'equipaggio della Nadir ha raggiunto il punto da cui era partito l'SOS ha trovato 65 persone che cercavano di sopravvivere su questo gommone stracolmo, in balìa delle onde. Tre sorelle di 9, 11 e 17 anni erano già morte, un uomo disperso in mare. I sopravvissuti, tra cui alcune mamme con neonati, portati a Lampedusa, i casi più gravi evacuati su una motovedetta della Guardia Costiera, gli altri arrivati a bordo della Nadir nella serata di sabato. E intanto attraccava al porto di Trapani la nave della ONG italiana Mediterranea Saving Humans, a bordo 10 profughi siriani e iraniani, tra cui 3 minori non accompagnati, salvati da naufragio, raggiunti quando erano già in mare e tentavano disperatamente di restare a galla. Hanno raccontato sotto shock che 4 di loro erano già annegati. Il porto assegnato dal Viminale era uno dei più lontani in Italia, Genova, ma con onde alte 3 metri e le critiche condizioni dei naufraghi sarebbe stato impossibile affrontare un altro viaggio di 3 giorni, dice il capo missione che così spiega la decisione. "Necessitano, appena possibile, cure mediche e psicologiche che devono essere fornite a terra. In questo modo disobbediamo a un ordine ingiusto e inumano del Ministero degli Interni ma obbediamo fino in fondo al diritto marittimo, alla Costituzione italiana e alle leggi dell'umanità". Altre 47 persone, tra cui 9 minori soli in fuga dalla guerra in Sudan, sono state salvate da SOS Mediterranee, e anche in questo caso alla nave umanitaria è stato assegnato un porto lontano: Marina di Carrara, a 1.300 chilometri di distanza. .

