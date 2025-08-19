Migranti, morta la bimba rimasta giorni senz'acqua

Alcune imbarcazioni approdano direttamente sull'isola, altre vengono soccorse dalle motovedette e trainate in porto. Il mare è calmo nel canale di Sicilia e a Lampedusa gli arrivi si susseguono con ogni mezzo barche in vetro resina, gommoni e persino moto d'acqua come quella con a bordo tre profughi palestinesi intercdettati da Frontex a largo. Erano partiti secondo quanto hanno dichiarato da Homs in Libia. Non è certo, ma probabile che siano stati aiutati da una delle cosiddette navi madre, come nel caso dei migranti partiti dalla Tunisia e soccorsi da alcuni pescatori, mentre su una canoa cercavano di raggiungere Linosa. Non ce l'ha fatta invece la bambina di sei anni che era stata trasferita d'urgenza in ospedale a Palermo, dopo esser sbarcata a Lampedusa con la madre, le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Era rimasta per giorni senza acqua né cibo in mare, in attesa dei soccorsi. Intanto, da una settimana dal naufragio costato la vita 23 persone e decine di dispersi hanno lasciato l'isola e sono state trasferite in traghetto a Porto Empedocle le ultime 10 salme che verranno tumulate nei cimiteri di vari comuni dell'agrigentino. In Sicilia sono arrivati anche i 58 sopravvissuti e tra loro la giovane mamma somala, che nell'ennesima tragedia del mare ha perso la figlia di quasi un anno e il marito. Hanno avuto più fortuna i 134 profughi e migranti soccorsi dalla nave Humanity 1, tra loro 10 minori senza i genitori. La nave è attraccata a Napoli, porto assegnato dal Viminale. I migranti sono stati distribuiti in vari centri d'accoglienza della regione. Altri 100 naufraghi sono stati salvati invece dalla Sea-watch diretta a Catania. .