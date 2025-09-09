Migranti, oltre 300 persone arrivate a Lampedusa: 2 morti

1 ora fa

Hanno attraversato il canale di Sicilia a bordo di cinque barchini finché non sono stati soccorsi al largo di Lampedusa. Originari di Afghanistan, Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia e Sudan, in tutto circa 300 persone. Su uno dei natanti soccorsi dalla Guardia di Finanza con a bordo 44 persone, sono stati trovati. anche i cadaveri di due giovani. Secondo le prime ipotesi sarebbero morti a causa di un'intossicazione da idrocarburi. Altri tre compagni di viaggio sono stati ricoverati al poliambulatorio dell'isola, con sintomi da intossicazione per avere respirato i gas esalati da combustibile dei motori del natante. Tra le altre persone soccorse anche un neonato di pochi mesi e una donna in avanzato stato di gravidanza. Secondo le informazioni raccolte tutte le imbarcazioni sarebbero partite dalla Libia. Alcune persone hanno raccontato di essere state bersaglio di un'imbarcazione libica, che avrebbe sparato contro di loro poco dopo la partenza dalla spiaggia di Zuwara. In 24 ore sulla maggiore delle isole Pelagie, ci sono stati 15 sbarchi, con un totale di 847 persone che si sommano a quelle già arrivate nei giorni scorsi. Sono così oltre 1500 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Per 200 di loro è stato disposto il trasferimento con il traghetto di linea diretto a Porto Empedocle.

