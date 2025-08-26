Migranti, Piantedosi: gestione soccorso in mare spetta allo Stato

È lo Stato che contrasta i trafficanti di esseri umani e gestisce i soccorsi in mare, non le ONG. Il ministro dell'Interno Piantedosi commenta con un post la decisione di sottoporre a fermo amministrativo la nave di Mediterranea, che sabato ha attraccato a Trapani invece che a Genova, porto assegnato dal Viminale, con i 10 ragazzi salvati da naufragio. Erano provati, sotto shock e dovevano sbarcare quanto prima. Il nostro è un gesto di disobbedienza civile contro una decisione ingiusta e inumana. Così aveva motivato la scelta il capomissione dell'organizzazione italiana, che poi, in un comunicato, aveva accusato il governo di sostenere in Libia chi tortura e spara in mare e in Italia di bloccare chi salva le vite. Nel frattempo dall'Unione Europea è partita una richiesta di chiarimenti rivolta alla Libia sul gravissimo episodio avvenuto in acque internazionali lunedì, quando la Guardia Costiera libica su una motovedetta donata dall'Italia ha aperto il fuoco ad altezza uomo sulla Ocean Viking. Salvi equipaggio e naufraghi, ma danni ingenti alla nave e ai mezzi di soccorso. "Per 20 minuti ci hanno scaricato addosso una raffica di proiettili. Purtroppo non si tratta di un atto isolato ed è la diretta conseguenza della collaborazione dell'Italia e dell'Europa con la Guardia Costiera libica". A Lampedusa, intanto, gli arrivi sono incessanti. Centinaia di persone sono sbarcate nelle ultime ventiquattr'ore. La maggior parte a bordo di barche approdate in autonomia, altre portate in salvo dai mezzi militari e dalla nave umanitaria Astral di Open Arms. È al porto è ferma perché non può lasciare l'isola la Trotamar multata per aver salvato da naufragio 22 persone senza informare la Guardia Costiera libica. Ma proprio da una motovedetta libica, l'equipaggio della Compass ha raccontato di essere stato minacciato con le armi, esattamente come la Ocean Viking, su cui poi i libici hanno aperto il fuoco. .