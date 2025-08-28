Milano, attivata la vasca di laminazione per il Seveso

Temporali allagamenti e raffiche di vento, la forte ondata di maltempo che era stata annunciata dalla Protezione Civile ha colpito Milano. Sul capoluogo lombardo l'allerta diramata è quella arancione per rischio idrogeologico e resterà in vigore fino al pomeriggio di venerdì. I parchi pubblici cittadini sono stati chiusi e si è temuto per i livelli dei fiumi Seveso e Lambro, che le precipitazioni hanno ingrossato. Per prevenire eventuali esondazioni sono state posizionate le paratie mobili a Ponte Lambro. Per il Seveso invece che ha raggiunto il livello di guardia, nell'area di Bresso, è stata aperta la vasca di laminazione che permette all'acqua di fluire e raccogliersi in un ampio bacino, evitando che possa esondare in città. Il nubifragio ha provocato l'allagamento di diverse strade, di alcuni sottopassi e di cantine, e infiltrazioni d'acqua sono state registrate, anche all'aeroporto di Malpensa, dove lo scalo ha continuato ad operare senza disagi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in diverse zone della città. Centinaia sono state le richieste di intervento nella provincia di Pavia. Tra le zone maggiormente colpite c'è quella dell'alto milanese. L'allerta rossa resta in tutta la Lombardia e riguarda la Valchiavenna e le Prealpi Varesine. .