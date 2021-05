Anna, un nome di fantasia, ha 17 anni è arrivata a pesare 27 kg durante la seconda ondata è ricoverata nel reparto di pediatria dell'Ospedale San Paolo da tre mesi, qui sono stati meno di 50 in tutto, i posti occupati per il Covid, le stanze servono per quella che gli specialisti definiscono: una pandemia di autolesionismo. "Certamente ci sono stati ricoveri per i pazienti con il Coronavirus, ma quello che deve essere proprio segnalato è un forte incremento dei ricoveri per patologie neuropsichiatriche, l'esempio dell'anoressia nervosa con un esordio sempre più precoce in età pediatrica." La richiesta di cura neuropsichiatriche tra gli 11 ed i 18 anni negli ultimi quattro mesi è raddoppiata, questo reparto di 8 posti serve tutta la città metropolitana di Milano, inutile dire che è pieno. "Negli ultimi mesi la situazione è diventata esplosiva, le richieste che ci arrivano continuamente, incessantemente di ricovero, sia delle strutture intorno a noi sia dal Pronto soccorso è in continua e costante salita e al momento non riusciamo a soddisfare tutte le sollecitazioni e tutte le urgenze, urgenze intendo, perché di ricoveri programmati non possiamo più farne, che ci vengono continuamente richieste." Magliette a manica lunga per nascondere i tagli, calli sulle dita per il vomito, maglioni per coprire la magrezza eccessiva. Questi ragazzi ci spiegano desiderano compiacere, hanno prestazioni brillanti che nascondono un profondo malessere, hanno dagli 11 ai 18 anni, ci sono casi di tentati e mancati suicidi. Ci spostiamo nel Centro territoriale dedicato ai disturbi alimentari, che segue ad oggi 300 pazienti, da quattro richieste a settimana in epoca pre Covid a 15, la lista di attesa arriva a luglio, si è allungata con la pandemia i disturbi esordiscono in alcuni casi già a 7 anni. "Allora da ottobre sono aumentati, è aumentato il numero delle richieste, è aumentato il numero delle prime visite, è aumentata la gravità dei casi, per gravità noi intendiamo un grave sottopeso, dei gravi segni di malnutrizione o denutrizione, condotte autolesive, pensieri suicidari, tentativi anche suicidari.".