Modena, super greenpass locali anche all'aperto

"E' valido." Il controllo nei bar e nei ristoranti, non solo ai tavoli al chiuso, adesso anche chi sceglie di consumare all'aperto deve avere il certificato verde rafforzato. Qui siamo a Modena. "Chiedere il Green pass anche solo per un semplice caffè, per noi, non sarà semplice. E' un lavoro in più da fare." Informo i clienti, prima delle ordinazioni, ci racconta al titolare di questa caffetteria. "Bisogna spiegare, alla gente, che quando non ha il Green pass non può stare fuori, non può stare nelle vicinanze del bar, è una bella lotta; se passa una pattuglia e fa un controllo il problema è anche nostro, finché rimangono qua, nei dintorni." Locali inaccessibili senza vaccinazione. "Te lo chiedeva il fuori solo chi non aveva il Green pass o i non vaccinati e quindi noi avevamo deciso di non far sedere più fuori e adesso riprenderemo se hanno il Green pass e vogliono mangiare fuori, ben volentieri." La rapida circolazione del virus, una preoccupazione stare all'esterno, malgrado le basse temperature per qualcuno è una sicurezza in più. "Dentro comunque gli i distanziamenti non mi piacciono e quindi penso che sia insidioso interno, anche con tutte le normative, anche con tutte, anche mettendo la mascherina e tutto il resto.","Io, in realtà, l'ho appena scoperto ma mi sento più tutelata." "Interno-Esterno Io penso che ci voglia greenpass,", "Ci fidiamo che serva per la salute di tutti, allora chiaramente uno è favorevole".