Morte Calissano, aperta inchiesta per omicidio colposo

Si tenta di far luce sulle cause della morte di Paolo Calissano, l'attore genovese di 54 anni trovato senza vita la sera del 30 dicembre nella sua casa a Roma. La Procura indaga per omicidio colposo ed è stata già disposta l'autopsia. I magistrati puntano in particolare a ricostruire ciò che è accaduto nelle ultime ore di vita dell'uomo, che stando alle prime ipotesi era deceduto da almeno due giorni prima del ritrovamento. La pista più accreditata al momento è quella di un decesso causato da un mix di farmaci, ma sono molti i punti da chiarire e per questo sono stati disposti una serie di accertamenti per andare più a fondo nella vicenda. Così i carabinieri hanno avviato le prime audizioni, a partire dalla ex compagna di Calissano, Fabiola Palese. Era stata proprio la donna infatti a chiamare il 112 lanciando l'allarme perché non aveva più notizie dell'attore da alcune ore. Il prossimo passo sarà l'analisi del cellulare di Calissano per verificare i contatti avuti negli ultimi giorni e già domani il perito non mi dalla Procura di Roma potrebbe ricevere l'incarico di approfondire i fatti sulla base dei quesiti che gli saranno affidati.