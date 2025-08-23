Morto il piccolo Vladislav, il bimbo ucraino di 6 anni travolto da un auto nel veneziano lo scorso mercoledì

L'ultimo barlume di speranza si è spento nella tarda serata di venerdì. Il piccolo Vladislav, di soli 6 anni, era ricoverato a Padova dallo scorso mercoledì, dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme alla madre, a Santa Maria di Sala, nel veneziano. Il suo cuore aveva continuato a battere, nonostante la perdita irreversibile e definitiva di tutte le funzioni del cervello subito dopo il tremendo impatto contro l'auto. Per il piccolo nessuna possibilità di recupero. Dichiarata la morte cerebrale, Vladislav è rimasto attaccato alle macchine fino a tarda sera per consentire l'espianto degli organi che la famiglia ha deciso di donare. In corso di accertamento la dinamica dell'incidente. Alla guida dell'auto un era arrivato in Italia un mese fa per sfuggire agli orrori della guerra nel suo paese, l'Ucraina. Nei prossimi giorni Vladislav tornerà nella sua Odessa. Paese, l'Ucraina. Nei prossimi giorni Vladislav tornerà nella sua Odessa. .