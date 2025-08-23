Morto il piccolo Vladislav, il bimbo ucraino di 6 anni travolto da un auto nel veneziano lo scorso mercoledì

00:01:00 min
|
34 minuti fa

L'ultimo barlume di speranza si è spento nella tarda serata di venerdì. Il piccolo Vladislav, di soli 6 anni, era ricoverato a Padova dallo scorso mercoledì, dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme alla madre, a Santa Maria di Sala, nel veneziano. Il suo cuore aveva continuato a battere, nonostante la perdita irreversibile e definitiva di tutte le funzioni del cervello subito dopo il tremendo impatto contro l'auto. Per il piccolo nessuna possibilità di recupero. Dichiarata la morte cerebrale, Vladislav è rimasto attaccato alle macchine fino a tarda sera per consentire l'espianto degli organi che la famiglia ha deciso di donare. In corso di accertamento la dinamica dell'incidente. Alla guida dell'auto un era arrivato in Italia un mese fa per sfuggire agli orrori della guerra nel suo paese, l'Ucraina. Nei prossimi giorni Vladislav tornerà nella sua Odessa. Paese, l'Ucraina. Nei prossimi giorni Vladislav tornerà nella sua Odessa. .

ERROR! T08230825ERROR! T08230825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 23 agosto: edizione delle 8
00:01:30 min
| 4 ore fa
pubblicità
ERROR! WEB2308000ERROR! WEB2308000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 23 agosto
00:22:55 min
| 5 ore fa
Bologna, resta in carcere presunto sabotatore ucrainoBologna, resta in carcere presunto sabotatore ucraino
cronaca
Bologna, resta in carcere presunto sabotatore ucraino
00:01:37 min
| 17 ore fa
Etna, nuovo sopralluogo del Corpo ForestaleEtna, nuovo sopralluogo del Corpo Forestale
cronaca
Etna, nuovo sopralluogo del Corpo Forestale
00:03:35 min
| 17 ore fa
ERROR! T19220825ERROR! T19220825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 22 agosto: edizione delle 19
00:01:38 min
| 17 ore fa
Bagnino d'Italia, intervista su presenze e costi in spiaggiBagnino d'Italia, intervista su presenze e costi in spiaggi
cronaca
Bagnino d'Italia, intervista su presenze e costi in spiaggia
00:02:59 min
| 18 ore fa
Nord Stream, carcere confermato per l'ucraino arrestatoNord Stream, carcere confermato per l'ucraino arrestato
cronaca
Nord Stream, carcere confermato per l'ucraino arrestato
00:00:47 min
| 19 ore fa
Morto all'ospedale di Padova il bambino ucraino di 6 anni travolto mercoledì da un'auto nel venezianoMorto all'ospedale di Padova il bambino ucraino di 6 anni travolto mercoledì da un'auto nel veneziano
cronaca
Morto bimbo ucraino di 6 anni travolto da auto nel veneziano
00:00:46 min
| 18 ore fa
Timeline, il meeting di Rimini e il controesodo estivoTimeline, il meeting di Rimini e il controesodo estivo
cronaca
Timeline, il meeting di Rimini e il controesodo estivo
00:23:35 min
| 18 ore fa
Sgombero Leoncavallo, corteo il 6 settembre, il Comune offre una sedeSgombero Leoncavallo, corteo il 6 settembre, il Comune offre una sede
cronaca
Sgombero Leoncavallo, corteo il 6 settembre
00:01:42 min
| 18 ore fa
Cristo degli Abissi, manutenzione della statua sott'acquaCristo degli Abissi, manutenzione della statua sott'acqua
cronaca
Cristo degli Abissi, manutenzione della statua sott'acqua
00:00:57 min
| 22 ore fa
Traffico, bollino rosso durante weekend per rientro vacanzeTraffico, bollino rosso durante weekend per rientro vacanze
cronaca
Traffico, bollino rosso durante weekend per rientro vacanze
00:00:45 min
| 22 ore fa
ERROR! T08230825ERROR! T08230825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 23 agosto: edizione delle 8
00:01:30 min
| 4 ore fa
ERROR! WEB2308000ERROR! WEB2308000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 23 agosto
00:22:55 min
| 5 ore fa
Bologna, resta in carcere presunto sabotatore ucrainoBologna, resta in carcere presunto sabotatore ucraino
cronaca
Bologna, resta in carcere presunto sabotatore ucraino
00:01:37 min
| 17 ore fa
Etna, nuovo sopralluogo del Corpo ForestaleEtna, nuovo sopralluogo del Corpo Forestale
cronaca
Etna, nuovo sopralluogo del Corpo Forestale
00:03:35 min
| 17 ore fa
ERROR! T19220825ERROR! T19220825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 22 agosto: edizione delle 19
00:01:38 min
| 17 ore fa
Bagnino d'Italia, intervista su presenze e costi in spiaggiBagnino d'Italia, intervista su presenze e costi in spiaggi
cronaca
Bagnino d'Italia, intervista su presenze e costi in spiaggia
00:02:59 min
| 18 ore fa
Nord Stream, carcere confermato per l'ucraino arrestatoNord Stream, carcere confermato per l'ucraino arrestato
cronaca
Nord Stream, carcere confermato per l'ucraino arrestato
00:00:47 min
| 19 ore fa
Morto all'ospedale di Padova il bambino ucraino di 6 anni travolto mercoledì da un'auto nel venezianoMorto all'ospedale di Padova il bambino ucraino di 6 anni travolto mercoledì da un'auto nel veneziano
cronaca
Morto bimbo ucraino di 6 anni travolto da auto nel veneziano
00:00:46 min
| 18 ore fa
Timeline, il meeting di Rimini e il controesodo estivoTimeline, il meeting di Rimini e il controesodo estivo
cronaca
Timeline, il meeting di Rimini e il controesodo estivo
00:23:35 min
| 18 ore fa
Sgombero Leoncavallo, corteo il 6 settembre, il Comune offre una sedeSgombero Leoncavallo, corteo il 6 settembre, il Comune offre una sede
cronaca
Sgombero Leoncavallo, corteo il 6 settembre
00:01:42 min
| 18 ore fa
Cristo degli Abissi, manutenzione della statua sott'acquaCristo degli Abissi, manutenzione della statua sott'acqua
cronaca
Cristo degli Abissi, manutenzione della statua sott'acqua
00:00:57 min
| 22 ore fa
Traffico, bollino rosso durante weekend per rientro vacanzeTraffico, bollino rosso durante weekend per rientro vacanze
cronaca
Traffico, bollino rosso durante weekend per rientro vacanze
00:00:45 min
| 22 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità