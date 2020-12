Napoli, a Natale vuota la strada dei presepi

Un Natale così silenzioso non si era mai visto a Napoli. Questa è via San Gregorio Armeno deserta, a fare capolino solo qualche residente e due volontarie che stanno portando il tradizionale pranzo del 25 ad alcuni anziani in difficoltà. È una gioia immensa, questo è il Natale, questo è il vero Natale, perché nessuno può essere lasciato solo, e noi non vogliamo lasciare solo nessuno. Nella via dei pastori, trasfigurata dall'epidemia, qualcuno lavora anche a Natale. È il caso di questi due artigiani nel loro laboratorio per l'iniziativa che vede i presepi inviati in diverse regioni italiane. Certo, si continua a lavorare e a sperare perché è inutile stare fermi, è un anno da dimenticare, siamo stati fermi tutto l'anno, a San Gregorio io almeno da 48 anni che ho, non ho mai visto un novembre e dicembre così, l' 8 dicembre si potevano contare le persone, tutte del posto, una decina. Con il nostro fatturato di fine anno ci permette di affrontare un anno di lavoro, perché i primi 7, 8 mesi dell'anno per noi è solo preparazione più o meno, e quindi il nostro fatturato di fine anno perlomeno se ci valutano su quello, una percentuale per avere un ristoro per poter far sì che per le spese e per andare avanti. In Lombardia il presepe è stato destinato non a Milano ma a Bergamo, scelta che ha sollevato qualche polemica, ma incontra invece il favore dell'associazione dei bottegai di San Gregorio armeno. Vorrei ringraziare l'assessore al Turismo della regione Lombardia perché ha scelto, se ho capito bene, ha scelto lei Bergamo perché è il simbolo per la lotta al Covid. Noi abbiamo visto delle scene durante il primo lock down, di quelle bare sinceramente ci ha colpito nel profondo del cuore, quindi io sono contentissimo. Nel resto della città, dopo qualche assembramento di troppo alla vigilia in un quadro comunque abbastanza rassicurante su quel fronte, regna la calma. Siamo ormai vicinissimi all'inizio dei vaccini, fra poco inizieranno quelli per il personale sanitario, quindi l'ultimo sforzo per poter combattere e distruggere definitivamente il fenomeno pandemico.