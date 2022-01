Costa Concordia, lo squarcio di 70 metri nella nave

Comandante, quello che vediamo lì giù è la nave e tra l'altro è evidente, si si vede palesemente lo scoglio nel quale potrebbe essersi incagliata la nave Concordia. Ci può spiegare che cosa sta avvenendo? Guardi in questo momento dopo che è stata effettuata l'ispezione delle parti visitabili, delle parti ancora a secco, in questo momento si trovano sott'acqua delle squadre dei sommozzatori della Guardia Costiera che stanno effettuando con molta attenzione, perché la situazione non è facile, un'ispezione alla parte sommersa dell'Unità. Potrebbero esserci persone ancora li? Potrebbero esserci persone; il conteggio definitivo ancora non è chiuso mancano ancora delle persone però non abbiamo ancora chiuso il numero definitivo delle persone a bordo o degli eventuali persone che mancano all'appello. Più o meno quante comandante? Mah, diciamo che si sta chiudendo adesso il conteggio finale e siamo a meno 20 quindi stiamo verificando le ultime persone che sono state riportate a terra contate e censite. Ovviamente è fondamentale fare una verifica e verificare se vi fossero ancora persone sott'acqua; è una situazione difficile perché la nave, come vede, è adagiata ma c'è il rischio che si muova con l'alta marea e vada verso un fondale più alto dove sprofonderebbe, portando ovviamente, come può immaginare con sé anche gli operatori che stanno lavorando sotto. Situazione delicatissima che, come vede, è monitorata dalla Guardia Costiera che per tutta la notte ha coordinato le operazioni di ricerca e soccorso consentendo fino a questo momento, glielo dico con numeri certi, di salvare 4179 persone tra equipaggio e passeggeri che si trovavano a bordo della nave Costa Concordia. Poteva essere una tragedia comandante? Peggio di quello che non è già stato? Poteva essere una tragedia. 4229 persone a bordo, un incidente avvenuto di notte, il panico, la nave sbandata, vi erano tutte le condizioni perché la cosa potesse sfuggire di controllo, ma grazie alla professionalità di tutti coloro che sono intervenuti, i mezzi navali, mezzi aerei subacquei e il coordinamento efficiente e razionale della Guardia Costiera di Livorno che ha messo insieme e ha tenuto insieme tutte queste forze in campo, possiamo dire che è stata sfiorata una grande tragedia. Eppure comandante molte delle persone che erano a bordo lamentano la lentezza dei soccorsi. Addirittura l'incompetenza qualcuno ci ha detto. Mah, loro sicuramente hanno una visione parziale di quello che è accaduto; ricordiamo che il panico tutto quello che è avvenuto in un minuto può essere avvertito come un arco di un'ora; in attesa dell'arrivo dei soccorsi molti fanno riferimento ovviamente anche al sistema di soccorso a bordo quindi all'equipaggio della nave e in quel settore, e su quel versante ovviamente sono in corso accertamenti che, unitamente a quelli che ci porteranno a capire le cause di questa tragedia.