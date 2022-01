Neve, Capodanno da record a Prato Nevoso

La coda alla seggiovia racconta la fame di sci che il Covid ha fatto crescere per un anno e mezzo. Una fame che non è stata placata nemmeno dalla sciata in notturna del 31. Scarponi ai piedi, il 2022 si comincia così. "Da stamattina partiti da Genova, presto presto, per essere qua al primo dell'anno e goderci questa bella giornata. Così.. veloce ma contenti", "Pensavo che non ci fosse così tanta gente essendo il primo e invece tanti hanno fatto.. hanno avuto la mia stessa idea: cioè pochi festeggiamenti ieri sera e sci e bella giornata oggi", "Ci vuole per riprendersi un po'.. mettersi un po' in moto e godersi un po' di aria fresca vista un po' la situazione è la cosa migliore, secondo me, da fare", "Con lo snowboard.. non sullo sci, non mi piace tanto, però sullo snowboard sì". Con l'incertezza dell'aumento dei contagi e le restrizioni crescenti degli ultimi giorni difficile è prevedere un pienone di queste dimensioni. Superati persino i numeri del 2019 pre-Covid qui a Prato Nevoso. "L'affluenza diciamo che è stata ottima e quindi è stata una piacevole sorpresa per noi nonostante le incertezze degli ultimi giorni legate al Covid. Però c'è stata veramente tanta gente e è stato un Capodanno diverso ma veramente stupendo". Stupendo anche per i più piccoli. Ecco il Prato Nevoso Village, un parco giochi sulla neve. Lo slittino, il treno, i cavalli e il gettonatissimo tubing: si scivola a tutta velocità sdraiati su una ciambella. Mentre, poco lontano, con quasi 20° ci si gode un sole che di gennaio ha ben poco. "È un clima estivo praticamente. Sono qua in maglietta corta, fa un caldo incredibile. Però la neve è ancora abbastanza bella e si scia abbastanza bene". "Si aspettava questo sole?", "Assolutamente no. Però sono contenta perché insomma.. un primo dell'anno meraviglioso. Auguri a tutti".