Notte del Giglio, il racconto dell'ex procuratore Verusio

Schettino, secondo me, in quel momento ha perso la testa, non ha proprio capito niente; perché 10 minuti dopo l'urto lui era perfettamente consapevole che la nave era persa, perché la nave aveva tre compartimenti stagno che erano allagati; e con tre compartimenti allagati la nave ha perso la sua galleggiabilità. Lui ha tardato così tanto a dare l'abbandono nave che praticamente i morti sono morti tutti per questo ritardo col quale lui ha dato l'abbandono nave. Che poi non l'ha dato nemmeno lui, l'ha dato il suo vice comandante in seconda. Hanno perso più di un'ora e in quell'ora che la nave ha fatto quel giro potevano essere messi a mare tutti quanti. Invece ad un certo punto, la nave ha cominciato ad inclinarsi sempre di più e poi addirittura quando poi si è appoggiata sullo scoglio dal lato sinistro della nave, perché la nave era così appoggiata da una parte, le scialuppe non potevano essere più messe a mare perché urtavano sulla nave. Schettino si è difeso molto male. Schettino avrebbe potuto fare il giudizio abbreviato e prendere una pena molto minore.