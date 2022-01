Nucleare, Germania non chiude a classificazione Ue

In casa si chiudono le centrali, in Europa si lascia mano libera. Sembra essere questa la politica energetica del nuovo Governo tedesco. Infatti, secondo indiscrezioni governative, la Germania non chiederà sostanziali modifiche alla bozza sulla tassonomia europea, che punta a considerare l'energia nucleare come fonte sostenibile e alla votazione si asterrà, non andando di fatto a sostenere Austria e Lussemburgo, che hanno minacciato azioni legali. Un duro colpo per i verdi tedeschi, che non riescono a portare avanti la linea del vice cancelliere Robert Habeck, che si era scagliato contro la decisione della Commissione UE, di considerare l'atomo pulito e che permetterebbe di finanziare questa forma di energia attraverso il Green Deal. Ma anche strategia politica, Berlino non vuole andare contro l'alleato francese Emmanuel Macron, uno dei più grandi sostenitori dell'iniziativa e soprattutto sa che sul piatto c'è anche il gas, visto sempre più come energia di transizione verso i più verdi solare e eolico. E proprio sul gas punta il Governo tedesco, anche attraverso il nuovo gasdotto Nord Stream 2, progetto controverso che renderà ancora di più il Paese dipendente dal gas russo e visto non di buon'occhio, né dai Verdi tedeschi né da alcuni paesi UE. Insomma, quello tedesco potrebbe essere un compromesso, astenersi sul nucleare mentre nel Paese si chiudono le centrali, le ultime tre entro la fine dell'anno, per ottenere appoggio e sussidi sul gas.