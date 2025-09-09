Omicidio Saman Abbas, delitto premeditato dalla famiglia

"Saman Abbas è stata uccisa in modo premeditato con atto studiato e voluto" così scrive la Corte d'Assise d'Appello di Bologna nelle motivazioni della condanna all'ergastolo per i genitori della 18 enne pakistana e dei due cugini. Allo zio Denish invece erano stati dati 22 anni di reclusione. Secondo i giudici si è trattato di un omicidio deciso dal clan familiare con fredda lucidità, poiché riteneva insopportabile il desiderio della ragazza di vivere libera e autonoma, lontana dalle rigide regole imposte dalla famiglia. Nelle motivazioni della sentenza si spiega che il delitto è stato programmato per un congruo lasso di tempo e deciso come una punizione nei confronti di una figlia che aveva scelto di seguire la propria strada, in contrasto con i valori etici e il credo religioso del nucleo familiare. Saman aveva rifiutato un matrimonio combinato e sognava una vita indipendente in Italia. Le sue idee si erano scontrate con quelle dei suoi parenti, che non tolleravano che la ragazza potesse ribellarsi. Saman è stata assassinata e sepolta in una buca profonda tre metri dentro un casolare diroccato a poche centinaia di metri dall'abitazione dove viveva con la famiglia a Novellara, nella notte tra il 30/04 e il 01/05 del 2021. Il suo corpo venne ritrovato solo un anno mezzo dopo il 18/11 del 2022 a condurre gli investigatori nel luogo dove la 18 enne era stata seppellita, lo zio Danish, catturato a Parigi dopo essere fuggito all'estero insieme ai due cugini. Le indagini si erano da subito focalizzate sulla cerchia familiare della ragazza. .

