Omicidio Varese, Paitoni non risponde a pm

Chiedemmo la pericolosità sociale di Davide Paitoni, il 40enne che il giorno di capodanno ha ucciso il figlio di 7 anni, tentato di ammazzare l'ex moglie per poi cercare di fuggire verso la Svizzera. La precisazione arriva dalla Procuratrice di Varese, Daniela Borgonovo, dichiarazioni che vanno in direzione contraria rispetto a quanto detto dal Presidente del Tribunale di Varese Cesare Tacconi, secondo cui la richiesta di arresti domiciliari al GIP, venne motivata solo con il pericolo di inquinamento probatorio. Sono in corso le indagini preliminari ha spiegato in una nota la PM, che ha espresso vicinanza alla famiglia e alla mamma del bambino. Intanto Paitoni, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia, durato poco più di un'ora. È una tragedia per tutti, ha detto il suo avvocato uscendo. "Si è valso della facoltà di non rispondere perchè non è nemmeno in grado di rispondere. Posso dire soltanto che è una tragedia per tutti, anche per Paitoni. Basta". All'uomo viene contestata la premeditazione e i motivi abietti perché, sostengono gli inquirenti, ha agito per ritorsione nei confronti dell'ex moglie, che in precedenza lo aveva denunciato due volte per violenza domestica e a voler far chiarezza è anche il Ministero della Giustizia, la Ministra Cartabia, ha inviato agli ispettori. L'uomo, quando ha ucciso il figlio, era agli arresti domiciliari per un'aggressione nei confronti di un collega avvenuta a novembre. A Gazzada, dove vive la mamma di Daniele e a Morazzone, dove è stato ucciso, sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali del bambino.