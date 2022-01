Omicidio Varese, perché padre era fuori solo con il figlio?

La domanda ora è come sia stato possibile. Perché trovare un motivo alla tragedia di Varese, trovare una spiegazione alla morte di un bambino di sette anni per mano del padre esce da ogni possibile logica. Allora è necessario almeno capire come sia stato possibile. Un uomo ai domiciliari per tentato omicidio di un collega e con un passato di violenze sulla moglie, non ancora denunciate, ma secondo alcune fonti, in base ad altre segnalazioni da parte di altre persone, era stato aperto un codice rosso per maltrattamenti in famiglia. Dunque quest'uomo poteva vedere liberamente il figlio da solo. Il diritto alla genitorialità è stato rispettato, il Gip infatti lo aveva autorizzato, il Presidente del Tribunale di Varese lo conferma. Ma possibile che potesse incontrare il bambino da solo? Era stato autorizzato a passare con lui il Capodanno. La mamma avrebbe dovuto vedere Daniele il giorno stesso in cui è morto. Invece Davide, il suo ex, l'ha ucciso per vendetta nei suoi confronti perché lei non lo voleva più. L'ha accoltellato e l'ha nascosto nell'armadio, poi ha mandato un vocale a suo padre anziano che per motivi di udito non ha sentito nulla. "Non preoccuparti se non vedi Daniele, diceva, e non guardare nell'armadio". A lui, al padre quindi volevo evitare lo shock di vedere il corpo del bambino. Poi il tentativo di uccidere anche lei, Silvia, la mamma del suo bambino ormai morto e infine la fuga e la cattura. Rimane quella domanda: perché un uomo ai domiciliari dopo il tentativo di uccidere un collega aveva la libertà di stare solo con il bambino? Perché la sua genitorialità è stata tutelata a discapito della sicurezza di un bambino di 7 anni? Certo, nessuno poteva aspettarsi un esito del genere, come dice il suo Avvocato, e niente poteva far pensare a questa tragedia, ma la domanda rimane.