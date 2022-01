"Qui entriamo nell'ambulatorio dedicato a visite per malati Covid e a terapie infusionali di farmaci retrovirali e monoclonali." Le persone più fragili che incontrano il virus, quelle maggiormente esposte alle forme più aggressive della malattia, per loro è stato pensato il nuovo ambulatorio Covid dell'ospedale Marche Nord a Pesaro è operativo da questa settimana i pazienti accedono direttamente dal pronto soccorso. "E' un po' una rivoluzione di prospettiva della lotta al Covid, noi non andiamo ad agire sui pazienti che sono già malati, ma intercettiamo il paziente nelle primissime fasi di malattia, dando dei farmaci efficaci, che bloccano l'evoluzione verso una forma grave che necessita dell'ospedalizzazione. E' necessario un tampone molecolare positivo e subito dopo l'inizio dei sintomi, in presenza di fattori di rischio.","Adesso le metteremo l'ago cannula, poi farà le infusioni di monoclonali si fa in una sola somministrazione, quindi sarà con noi per un'oretta e poi potrà ritornare a domicilio." Due stanze della pneumologia sono state trasformate in questo ambulatorio per le cure precoci qui lavora un'équipe multidisciplinare di medici e infermieri di medicina interna e malattie infettive. "Abbiamo, in questo momento, a disposizione monoclonali e farmaci antivirali.", "Signora, guardi adesso ha terminato la visita e verranno presto a prenderla, ho già avvisato gli addetti all'ambulanza che la riporteranno a domicilio." I primi risultati sono molto incoraggianti. "Siamo attivi da lunedì scorso, quindi parliamo di un'attività di qualche giorno, ad oggi però abbiamo già eseguito 28 trattamenti endovena con monoclonali e abbiamo somministrato quattro terapie con antivirali con una media di una decina di pazienti che vengono, sia per il colloquio sia per 10 trattamenti al giorno e poi l'idea è proprio quella, una volta valutati i risultati di ampliare ulteriormente l'attività.".