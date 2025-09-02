Padre ragazzo pestato: era indemoniato, è inaccettabile

"Eh diciamo che è è un po' scosso, c'è rimasto molto male dall'episodio, non se lo aspettava che un genitore, papà um potesse mai entrare in campo e alzargli le mani così brutalmente, perché era molto indemoniato, da dirigente lei era in campo, è intervenuto, che cosa ricorda di quei minuti? Solo una calca di bimbi che si che bisticciavano, si prendevano a pugni, calci, però noi siamo intervenuti prontamente a cercare di sedare la situazione, ma al momento che, abbiamo visto entrare questo individuo si è scagliato contro mio figlio e dandogli tre pugni, lì purtroppo da papà magari penso che tutti lo facciano, mi son scagliato poi io contro di lui, e ci siamo un po' azzuffati, ci hanno diviso, l'hanno tenuto poi sopra gli spalti, diviso da tutti perché, anche i papà fuori erano indemoniati perché una cosa del genere é inaccettabile." "Secondo lei che cosa ha fatto scattare questa reazione in quest'uomo?" "Non ne ho idea, non ne ho idea perché a me non mi passa proprio per l'anticamera del cervello di fare una cosa del genere a un ragazzino. Non non è una cosa accettabile, non, non riesco neanche a pensare come può venire in testa una persona di una certa età a fare questa cosa qua." "Ecco da papà a papà quest'uomo le ha chiesto, vi ha chiesto scusa?" "No, no; magari se veniva o faceva anche solo una chiamata, magari ci potevamo anche vedere, e parlare sulla situazione che magari che ne so, una pazzia, una cosa che gli è venuta all'istante, magari diceva guarda, ho sbagliato e poteva magari concludersi magari diversamente. Ma così né chiamate né nulla, un messaggio 0", "Anche per trasmettere ai ragazzi un messaggio diverso perché lo sport, voi lo sapete, in primo piano è un'altra cosa." "É l'educazione, insegnano ai ragazzi a essere educati, non a scendere in campo e picchiarsi, poi per carità, succede perché succede e succederà sempre che, ragazzi hanno battibecchi e a fine partita o in partita magari si azzuffano, però lì poi è la società che stabilisce le giornate, stare a casa, è tutto." .