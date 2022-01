Palermo, Costa: evitare corsa inutile al tampone

Noi abbiamo più volte detto che il tampone non è una patente di immunità, che andrebbe usato con parsimonia per evitare di sprecare uomini e mezzi. Il tampone ha significato solo se c'è un motivo per farlo. Se si è stati a contatto con un positivo per un periodo brevissimo e soprattutto se lo si è fatto la sera prima fare l'indomani il tampone è assolutamente privo di significato. Quindi è una cosa che non si dovrebbe fare. Io dicevo provocatoriamente il tampone andrebbe fatto sotto ricetta medica. Probabilmente sotto ricetta no ma con l'indicazione di un medico probabilmente sì. Dovremmo abituarci a un buon uso del tampone.