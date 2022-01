Palermo, vie dello shopping affollate nel primo giorno saldi

"Abbiamo fatto una passeggiatina a quest'ora, magari per evitare anche tanta fila e abbiamo preso qualcosina". Nella prima giornata di apertura, nel nuovo anno, i commercianti stanno ancora sistemando le vetrine dei negozi quando le vie dello shopping sono già piene. "Che cosa cercate in particolare?", "Vestiti", "Vestiti?", "Sì". Tra i teatri e i monumenti del centro storico lo shopping dei palermitani si mescola alle passeggiate di tanti turisti. Quasi tutti hanno almeno un pacchetto in mano. "Quanto ha speso?", "€50 non di più", "Comprerà altro?", "Eh sì. Pigiami", "Quindi giornata dedicata allo shopping?", "Sì, sì oggi sì", "Abbigliamento o altro?", "Eh un po' di tutto". "Spensa più o meno prevista quest'anno per i saldi?", "300 per tutti, per tutta la famiglia e siamo in quattro". Invitando a rispettare le norme anti-Covid fondamentali per prevenire il contagio, dal distanziamento, all'igiene delle mani, all'uso della mascherina, i commercianti puntano molto su questi saldi invernali come iniezione di fiducia per l'economia. "Ci auguriamo che ci sia proprio questa atmosfera, diciamo, voglia di ripresa, ecco, voglia di entrare nei negozi, voglia di acquistare, di rilassarsi, ecco". Spesa media prevista intorno ai €200 a famiglia, per un giro d'affari, in Sicilia, stimato da Confcommercio intorno ai €400 milioni. "Il 2022 inizia bene. Intanto perché l'anno scorso, di questi tempi, eravamo chiusi e quindi già oggi è la migliore prospettiva grazie proprio alla scienza e ai vaccini e soprattutto ai negozi sotto casa che sono le luci nella nostra città. Proprio quelli che hanno sofferto di più della pandemia possono risentire positivamente di un ritorno alla socialità, pur con tutte le dovute accortezze, e dove guarda caso i saldi non sono tutto l'anno, i saldi probabilmente sono i più convenienti di tutti".