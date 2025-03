"Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie". Queste le parole del Pontefice, contenute in un breve messaggio audio in spagnolo trasmesso intorno alle 21 del 6 marzo, prima del rosario in Piazza San Pietro, guidato dal cardinale Angel Fernandez Artime.