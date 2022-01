Oggi voglio ricordare in modo particolare i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono in carcere. E' giusto che chi ha sbagliato paghi per il proprio errore ma è altrettanto giusto che chi ha sbagliato possa redimersi dai propri errori. Non si possono, non possono esserci condanna senza finestre di speranza. Qualsiasi condanna ha sempre una finestra di speranza.