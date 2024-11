La ricerca Anas 2024 rivela che per un italiano su due superare i limiti di velocità non è visto come un pericolo. L’indagine, basata su 4.000 interviste e 3.500 osservazioni, sottolinea la necessità di maggiori investimenti in educazione stradale. Il 72,5% degli intervistati riconosce i pericoli di alcol e droghe, ma l'8,4% li considera irrilevanti per la guida .