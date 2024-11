I titoli di Sky TG24 del 19 novembre 2024 - edizione h13

1.000 giorni di guerra in Ucraina. Zelensky: "l'anno prossimo sarà l'anno della pace". Primi missili americani lanciati contro la Russia. Putin cambia le regole della riposta nucleare. Guerra in Medioriente, l'inviato USA a Beirut per discutere la tregua. Sì del Governo libanese e di Hezbollah al piano americano per un cessate il fuoco. La doppia vittoria del centrosinistra in Emilia Romagna e Umbria. Il PD primo partito in entrambe le regioni, crolla il MoVimento 5 Stelle, Forza Italia supera la Lega. Pesante il calo dell'affluenza. Si indaga per omicidio e disastro colposi per l'esplosione di una fabbrica abusiva di fuochi d'artificio a Ercolano. Morti un 18enne e due gemelle di 26 anni. Domani sciopero di 24 ore di medici e infermieri contro gli insufficienti aumenti salariali previsti in manovra. A rischio un milione di prestazioni, garantite quelle d'urgenza. Gino Cecchettin risponde a Valditara: "negare il patriarcato non lo cancella". Polemica sulle parole del Ministro che aveva detto: "sull'aumento di abusi pesa l'immigrazione illegale". "E poi il Silenzio", la docuserie sul disastro di Rigopiano tratta dal podcast di Pablo Trincia arriva anche in tv, su Sky Tg24. In onda 5 puntate a partire da domani. Tennis ancora protagonista su Sky: da oggi la Final Eight di Coppa Davis a Malaga. L'Italia campione in carica sfida giovedì, nei quarti, l'Argentina.