Pillola anti-covid, Vella: priorità a persone fragili

Il Molnupiravir, per dirla in modo molto... incasina la vita al virus, alla sua replicazione, cioè gli fa casino mentre lui si replica, sbaglia, lo fa sbagliare... lui già sbaglia di suo quando fa le varianti, questo gli fa peggio. Quell'altro che sta arrivando per esempio, è un inibitore della proteasi, come quei farmaci che usiamo per l'HIV per esempio, quindi è lo stesso, sono farmaci chimici per questo vanno presi per bocca diciamo, questo è il vantaggio. Il Remdesivir ancora per via infusionale, ma insomma, comunque diciamo che sono, è importante darli all'inizio dei sintomi, alle persone più fragili.