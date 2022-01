Pillola Merck, D'Amato: destinati al Lazio 1.600 cicli

"L'altro elemento di oggi però a mio avviso importante, è anche l'arrivo e noi già stiamo predisponendo la rete di approvvigionamento, dell'anticorpo monoclonale per via orale e ne abbiamo avuti 1.600 cicli e contiamo di farli rapidamente...". "Cioè di questo Molnupiravir, di cui si sta parlando in questi giorni, per cui è arrivato l'ok da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco sì, che è un antivirale". "Quattro compresse, due volte al giorno, ecco queste 1.600 destinate al Lazio, noi cercheremo di distribuirle nei prossimi tre giorni".