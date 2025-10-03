Porto di Livorno occupato dai manifestanti pro Gaza

Traffico commerciale completamente bloccato in ingresso e in uscita dalla zona nord del porto di Livorno con lunghe file di mezzi pesanti e tir intrappolati tra il ponte Genova e via Leonardo da Vinci a causa dei manifestanti pro Gaza che, come annunciato da Usb, hanno invaso dalle 6 di stamattina, con un presidio, le carreggiate del grande nodo viario di fronte al varco Zara di accesso al porto. I manifestanti hanno posizionato transenne e acceso fuochi per impedire il passaggio dei veicoli compresi quelli di passeggeri ai traghetti. Proteste di camionisti e automobilisti, ma in quella zona della città non si passa. .