Processo Grillo J, rimandata udienza per lutto in tribunale

Una tragedia ha sconvolto il tribunale di Tempio Pausania. Marco Contu, il giudice che avrebbe dovuto presiedere il collegio nel processo a Ciro Grillo e ai suoi tre amici, ha perso il figlio di 22 anni. L'udienza finale per il processo di primo grado per stupro di gruppo è stata così rinviata al 22/09, ne seguirà la sentenza. Nonostante il giudice abbia offerto la propria disponibilità a sostenere comunque l'impegno, alcuni legali sia dell'accusa che della difesa si sono opposti. Dall'ipotesi ne è sorta una polemica. Abbiamo apprezzato il senso del dovere del Presidente, è stato il commento di Giulia Bongiorno, che difende la presunta vittima della violenza, ma proprio per questo abbiamo detto no grazie. "Io sinceramente non riuscirei neanche a pensarlo, di chiedere a un padre a cui è morto il figlio di venire in udienza oggi o domani". "Siamo senza parole, naturalmente non possiamo che esprimere la vicinanza e il cordoglio al presidente che ha dimostrato in tutti questi anni, di essere una persona di grandissimo valore". La Procura ha chiesto nove anni per tutti, oltre al figlio del fondatore del Movimento Cinque Stelle, sono imputati Vittorio Lauria, Edoardo Capite e Francesco Corsiglia, unico ad aver ammesso in aula un rapporto sessuale, ma consenziente con la presunta vittima, negando invece di aver abusato di lei e della sua amica, insieme agli altri, nella notte tra il 16 e il 17/07 del 2019, nella villa della famiglia Grillo in Costa Smeralda. Per la pubblica accusa tutti gli impu sono inattendibili, per aver cambiato la loro versione dei fatti nel corso dell'indagine, mentre la presunta vittima ha sempre ripetuto le stesse cose. La Bongiorno ha invece concluso la sua arringa sottolineando che la sua assistita non è una ninfomane. Assolvere gli imputati significherebbe affermare questo, le parole della difesa. Non è una disagiata, non è la maga Circe, è una ragazza che è stata massacrata. .