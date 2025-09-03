Processo Grillo J, rimandata udienza per lutto in tribunale

00:01:56 min
|
32 minuti fa

Una tragedia ha sconvolto il tribunale di Tempio Pausania. Marco Contu, il giudice che avrebbe dovuto presiedere il collegio nel processo a Ciro Grillo e ai suoi tre amici, ha perso il figlio di 22 anni. L'udienza finale per il processo di primo grado per stupro di gruppo è stata così rinviata al 22/09, ne seguirà la sentenza. Nonostante il giudice abbia offerto la propria disponibilità a sostenere comunque l'impegno, alcuni legali sia dell'accusa che della difesa si sono opposti. Dall'ipotesi ne è sorta una polemica. Abbiamo apprezzato il senso del dovere del Presidente, è stato il commento di Giulia Bongiorno, che difende la presunta vittima della violenza, ma proprio per questo abbiamo detto no grazie. "Io sinceramente non riuscirei neanche a pensarlo, di chiedere a un padre a cui è morto il figlio di venire in udienza oggi o domani". "Siamo senza parole, naturalmente non possiamo che esprimere la vicinanza e il cordoglio al presidente che ha dimostrato in tutti questi anni, di essere una persona di grandissimo valore". La Procura ha chiesto nove anni per tutti, oltre al figlio del fondatore del Movimento Cinque Stelle, sono imputati Vittorio Lauria, Edoardo Capite e Francesco Corsiglia, unico ad aver ammesso in aula un rapporto sessuale, ma consenziente con la presunta vittima, negando invece di aver abusato di lei e della sua amica, insieme agli altri, nella notte tra il 16 e il 17/07 del 2019, nella villa della famiglia Grillo in Costa Smeralda. Per la pubblica accusa tutti gli impu sono inattendibili, per aver cambiato la loro versione dei fatti nel corso dell'indagine, mentre la presunta vittima ha sempre ripetuto le stesse cose. La Bongiorno ha invece concluso la sua arringa sottolineando che la sua assistita non è una ninfomane. Assolvere gli imputati significherebbe affermare questo, le parole della difesa. Non è una disagiata, non è la maga Circe, è una ragazza che è stata massacrata. .

Siti sessisti, la Procura di Roma verso maxi inchiestaSiti sessisti, la Procura di Roma verso maxi inchiesta
cronaca
Siti sessisti, la Procura di Roma verso maxi inchiesta
00:01:44 min
| 32 minuti fa
pubblicità
Timeline, l'allarme dell'Oms sulla salute mentale e Venezia 82Timeline, l'allarme dell'Oms sulla salute mentale e Venezia 82
cronaca
Timeline, l'allarme dell'Oms sulla salute mentale e Venezia 82
00:25:34 min
| 32 minuti fa
ERROR! iller prostitute, omicidio Paun premeditato e inconcorsoERROR! iller prostitute, omicidio Paun premeditato e inconcorso
cronaca
Killer prostitute, omicidio Paun premeditato e in concorso
00:01:14 min
| 32 minuti fa
ERROR! T13030925ERROR! T13030925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 3 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 6 ore fa
Sentenza a Ciro Grillo e suoi amici rimandata per lutto in tribunaleSentenza a Ciro Grillo e suoi amici rimandata per lutto in tribunale
cronaca
Sentenza a Ciro Grillo e suoi amici rimandata per lutto in tribunale
00:01:47 min
| 6 ore fa
Siti sessisti, identificato un gestore. Funaro: denunciateSiti sessisti, identificato un gestore. Funaro: denunciate
cronaca
Siti sessisti, identificato un gestore. Funaro: denunciate
00:01:35 min
| 6 ore fa
Maltempo, nubifragio e allagamenti a TriesteMaltempo, nubifragio e allagamenti a Trieste
cronaca
Maltempo, nubifragio e allagamenti a Trieste
00:00:18 min
| 8 ore fa
ERROR! T08030925ERROR! T08030925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 3 settembre: edizione delle 8
00:01:38 min
| 10 ore fa
ERROR! WEB0309000ERROR! WEB0309000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 3 settembre
00:23:06 min
| 11 ore fa
Addio a Emilio Fede, una vita in tv tra Rai e MediasetAddio a Emilio Fede, una vita in tv tra Rai e Mediaset
cronaca
Addio a Emilio Fede, una vita in tv tra Rai e Mediaset
00:02:21 min
| 22 ore fa
Delitto Tramontano, i giudici escludono la premeditazioneDelitto Tramontano, i giudici escludono la premeditazione
cronaca
Delitto Tramontano, i giudici escludono la premeditazione
00:01:20 min
| 23 ore fa
Genova, indagato il compagno della donna morta precipitata dalle scaleGenova, indagato il compagno della donna morta precipitata dalle scale
cronaca
Genova, indagato compagno donna morta precipitata da scale
00:01:14 min
| 23 ore fa
Siti sessisti, la Procura di Roma verso maxi inchiestaSiti sessisti, la Procura di Roma verso maxi inchiesta
cronaca
Siti sessisti, la Procura di Roma verso maxi inchiesta
00:01:44 min
| 32 minuti fa
Timeline, l'allarme dell'Oms sulla salute mentale e Venezia 82Timeline, l'allarme dell'Oms sulla salute mentale e Venezia 82
cronaca
Timeline, l'allarme dell'Oms sulla salute mentale e Venezia 82
00:25:34 min
| 32 minuti fa
ERROR! iller prostitute, omicidio Paun premeditato e inconcorsoERROR! iller prostitute, omicidio Paun premeditato e inconcorso
cronaca
Killer prostitute, omicidio Paun premeditato e in concorso
00:01:14 min
| 32 minuti fa
ERROR! T13030925ERROR! T13030925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 3 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 6 ore fa
Sentenza a Ciro Grillo e suoi amici rimandata per lutto in tribunaleSentenza a Ciro Grillo e suoi amici rimandata per lutto in tribunale
cronaca
Sentenza a Ciro Grillo e suoi amici rimandata per lutto in tribunale
00:01:47 min
| 6 ore fa
Siti sessisti, identificato un gestore. Funaro: denunciateSiti sessisti, identificato un gestore. Funaro: denunciate
cronaca
Siti sessisti, identificato un gestore. Funaro: denunciate
00:01:35 min
| 6 ore fa
Maltempo, nubifragio e allagamenti a TriesteMaltempo, nubifragio e allagamenti a Trieste
cronaca
Maltempo, nubifragio e allagamenti a Trieste
00:00:18 min
| 8 ore fa
ERROR! T08030925ERROR! T08030925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 3 settembre: edizione delle 8
00:01:38 min
| 10 ore fa
ERROR! WEB0309000ERROR! WEB0309000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 3 settembre
00:23:06 min
| 11 ore fa
Addio a Emilio Fede, una vita in tv tra Rai e MediasetAddio a Emilio Fede, una vita in tv tra Rai e Mediaset
cronaca
Addio a Emilio Fede, una vita in tv tra Rai e Mediaset
00:02:21 min
| 22 ore fa
Delitto Tramontano, i giudici escludono la premeditazioneDelitto Tramontano, i giudici escludono la premeditazione
cronaca
Delitto Tramontano, i giudici escludono la premeditazione
00:01:20 min
| 23 ore fa
Genova, indagato il compagno della donna morta precipitata dalle scaleGenova, indagato il compagno della donna morta precipitata dalle scale
cronaca
Genova, indagato compagno donna morta precipitata da scale
00:01:14 min
| 23 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità