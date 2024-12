A Trani l’allarme lanciato da due anziane del posto, una 90enne e una 70enne, ha permesso di arrestare 3 truffatori tra i 20 e 40 anni. I malviventi hanno contattato le donne fingendosi familiari in difficoltà e chiedendo in cambio denaro o identificandosi come agenti di polizia per chiedere il risarcimento di falsi incidenti stradali. Grazie alla frequenza di un corso delle forze dell’ordine sulle possibili truffe, le signore non sono cascate nella trappola e hanno chiamato i carabinieri.