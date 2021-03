Quarantena e tampone per che arriva da  paesi Ue

Il volo Iberia per Madrid è puntuale e al check-in sono pochi i passeggeri, alcuni approfittano della Pasqua che si avvicina per andare alle Baleari. "Spero che questo controllo sia effettuato perchè sono arrivato in Italia due volte in due mesi e per due volte non sono mai stato controllato all'ingresso e all'uscita dell'aeroporto di Roma." "L'ho organizzato due mesi fa quindi ho seguito tutte le regole, penso di essere in regola, cioè sono in regola, ho il tampone molecolare e tutto." "Ho visto che erano solo cinque giorni allora mi sembra giusto, meglio di due settimane." La nuova ordinanza del Ministro della Salute Speranza stabilisce nuovi vincoli per limitare i contagi da Coronavirus, l'ordinanza che scade il 6 aprile dispone, per arrivi e rientri da paesi dell'Unione Europea tampone in partenza quarantena di cinque giorni e ulteriore tampone alla fine dell'isolamento. La quarantana è già prevista per tutti i paesi extra Unione Europea, di fatto queste nuove regole interessano quindi tutti coloro che rientrano in Italia da un paese straniero e chiunque esca dall'Italia per poi dovervi rientrare. Dieci 11000 i passeggeri al giorno all'aeroporto di Fiumicino, non ci sono state incrementi di voli rispetto ai giorni scorsi e neanche modifiche sul piano voli, la situazione del traffico continua a essere drammatica rispetto alla Pasqua ante Covid Pasqua 2019, si registra un meno 70% dei passeggeri, l'anno scorso non ha fatto testo perché l'aeroporto purtroppo era chiuso.