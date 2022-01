Quarantena per i bambini vaccinati, caos regole a scuola

Allora questa è la circolare del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute a firma congiunta e da qui si evince che per la scuola primaria nel caso di due positivi nella classe l'attività didattica è sospesa per tutti ma la misura sanitaria è la quarantena per tutti della durata di 10 giorni. Compresi i bambini vaccinati con due dosi? Esattamente. Mentre, se si vedono le regole generali, non quelle valide solo in ambito scolastico. Quindi, il Decreto Legge Nazionale valido per tutta la popolazione? Si, e vede che dice che se si ha avuto un contatto con un positivo, una persona vaccinata con doppia dose da meno di 4 mesi non deve fare la quarantena ma solo 5 giorni di auto-sorveglianza. I genitori sono arrabbiati? Eh certo. Quindi, appunto, il tema è che i genitori sono furibondi all'idea che il loro figlio debba essere messo in quarantena per 10 giorni. Da una parte la circolare ministeriale che dispone quarantena di 10 giorni per tutti gli alunni, a prescindere dal loro stato vaccinale nella scuola primaria in caso di DAD, dall'altra, il decreto legge che dispone auto-sorveglianza ed uso di FFP2; in mezzo i numeri dei contagi e delle quarantenne che crescono. L'ultimo dato della Lombardia parla di oltre 5000 classi in quarantena: quasi 70 mila studenti con picchi nelle scuole materne ed elementari. Che in alcune primarie di Milano sono ancora più alti della media regionale. Nell'istituto Comprensivo Giovanni Pascoli metà primaria è in quarantena. Sotto 100 bambini a scuola, ce ne sono meno di 400. Entriamo in una classe vuota. Allora, la gestione è diventata veramente complessa ed eccessivamente onerosa per le istituzioni scolastiche. La normativa è di difficile applicazione e i casi reali rientrano difficilmente nelle tipizzazioni della normativa. I riferenti Covid insieme ai presidi lavorano ormai anche il sabato e la domenica; le comunicazioni arrivano a tutte le ore. Quando poi entro nelle classi e vedo il faccino dei bambini che ci sono, devo dire che penso che tutta la fatica che stiamo facendo forse ha un senso.