Ragazzino pestato dopo una partita, il padre: "Non si è scusato"

"C'è rimasto molto male dall'episodio, non se lo aspettava che un genitore, papà potesse mai entrare in campo e alzargli le mani così brutalmente, perché era molto indemoniato." "Ecco da papà a papà quest'uomo le ha chiesto, vi ha chiesto scusa?" "No, No, magari se veniva o faceva anche solo una chiamata, magari ci potevamo anche vedere e parlare sulla situazione che magari che ne so una pazzia, una cosa che gli è venuta all'istante magari diceva guarda, ho sbagliato e poteva magari concludersi magari diversamente, ma così né chiamate né nulla messaggio 0." .