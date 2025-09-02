Ragazzo pestato, il padre: è scosso, non è accettabile

"Eh diciamo che è un po' scosso, c'è rimasto molto male dall'episodio, non se lo aspettava che un genitore, papà potesse mai entrare in campo e alzargli le mani così brutalmente, perché era molto indemoniato. Noi siamo intervenuti prontamente a cercare di sedare la situazione, ma al momento che, abbiamo visto entrare questo individuo e si è scagliato contro mio figlio e dandogli tre pugni, lì purtroppo da papà magari penso che tutti lo facciano e mi son scagliato poi io contro di lui, e ci siamo un po' azzuffati, ci hanno diviso, l'hanno tenuto poi sopra gli spalti, diviso da tutti perché anche i papà fuori erano indemoniati perché una cosa del genere è inaccettabile." .