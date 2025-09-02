Ragazzo pestato, il padre: è scosso, non è accettabile

00:00:54 min
3 ore fa

"Eh diciamo che è un po' scosso, c'è rimasto molto male dall'episodio, non se lo aspettava che un genitore, papà potesse mai entrare in campo e alzargli le mani così brutalmente, perché era molto indemoniato. Noi siamo intervenuti prontamente a cercare di sedare la situazione, ma al momento che, abbiamo visto entrare questo individuo e si è scagliato contro mio figlio e dandogli tre pugni, lì purtroppo da papà magari penso che tutti lo facciano e mi son scagliato poi io contro di lui, e ci siamo un po' azzuffati, ci hanno diviso, l'hanno tenuto poi sopra gli spalti, diviso da tutti perché anche i papà fuori erano indemoniati perché una cosa del genere è inaccettabile." .

Calciatore pestato, Bergomi: atto gravissimo, non si deve ripetereCalciatore pestato, Bergomi: atto gravissimo, non si deve ripetere
cronaca
Calciatore pestato, Bergomi: atto gravissimo, non si deve ripetere
00:01:03 min
| 1 minuto fa
Timeline, l'aggressione a Collegno e i valori dello sportTimeline, l'aggressione a Collegno e i valori dello sport
cronaca
Timeline, l'aggressione a Collegno e i valori dello sport
00:21:02 min
| 1 minuto fa
Timeline, il semestre aperto di medicina senza test d'ingresso e Venezia 82Timeline, il semestre aperto di medicina senza test d'ingresso e Venezia 82
cronaca
Timeline, il semestre aperto di medicina senza test d'ingresso e Venezia 82
00:24:10 min
| 1 minuto fa
ERROR! Sito sessista, individuato il gestore: è un 45enne residente in ToscanaERROR! Sito sessista, individuato il gestore: è un 45enne residente in Toscana
cronaca
Sito sessista, individuato gestore: 45enne residente Toscana
00:01:37 min
| 1 minuto fa
Ragazzino pestato dopo una partita, il padre: "Non si è scusato"Ragazzino pestato dopo una partita, il padre: "Non si è scusato"
cronaca
Ragazzino pestato dopo una partita, il padre: "Non si è scusato"
00:00:48 min
| 1 minuto fa
Dopo la fuga dalla questura di Prato, catturato a Barcellona il boss cineseDopo la fuga dalla questura di Prato, catturato a Barcellona il boss cinese
cronaca
Fugge da questura Prato, catturato a Barcellona boss cinese
00:01:35 min
| 2 ore fa
Padre ragazzo pestato a Skytg24: era indemoniato, è inaccettabilePadre ragazzo pestato a Skytg24: era indemoniato, è inaccettabile
cronaca
Padre ragazzo pestato: era indemoniato, è inaccettabile
00:02:33 min
| 2 ore fa
Maltempo in Veneto, conta danni dal Vicentino al VeroneseMaltempo in Veneto, conta danni dal Vicentino al Veronese
cronaca
Maltempo in Veneto, conta danni dal Vicentino al Veronese
00:00:38 min
| 4 ore fa
Terremoto Campi Flegrei, da domenica 119 le scosse registrate dall'IngvTerremoto Campi Flegrei, da domenica 119 le scosse registrate dall'Ingv
cronaca
Terremoto Campi Flegrei, da domenica 119 scosse registrate
00:01:49 min
| 3 ore fa
ERROR! T13020925ERROR! T13020925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 2 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 4 ore fa
Neopatentato uccide 71enne nel trevigianoNeopatentato uccide 71enne nel trevigiano
cronaca
Neopatentato investe e uccide 71enne in bici nel Trevigiano
00:02:16 min
| 2 ore fa
ERROR! Siti sessisti, spunta un giro di estorsioni: chiesti fino a 2mila euro per rimozione contenutiERROR! Siti sessisti, spunta un giro di estorsioni: chiesti fino a 2mila euro per rimozione contenuti
cronaca
Siti sessisti, spunta un giro di estorsioni
00:01:56 min
| 4 ore fa
