Rientro a scuola, le novità sul voto in condotta

Manca sempre meno al suono della prima campanella e sono tante le novità previste per il nuovo anno scolastico con cui studenti, genitori e docenti dovranno fare i conti. Tra queste è il tanto discusso voto in condotta che, secondo il Ministero dell'Istruzione e del Merito guidato da Giuseppe Valditara, assumerà un valore formativo e non meramente disciplinare. Un indicatore del rispetto delle regole e delle persone, insomma, dell'impegno verso la comunità scolastica. Per le scuole superiori il 5 in condotta comporterà la bocciatura automatica, anche in presenza di voti sufficienti nelle altre materie. La stessa sorte varrà per comportamenti gravi e reiterati come episodi di bullismo, violenze o aggressioni verso docenti e compagni. Il 6 in condotta non sarà un semplice campanello d'allarme. Gli studenti che hanno raggiunto la sola sufficienza verranno rimandati a settembre con giudizio sospeso e avranno l'obbligo di redigere un elaborato di massimo 1200 parole su tematiche di educazione civica e cittadinanza attiva e responsabile. Il testo dovrà essere collegato ai motivi che hanno determinato lo scarso voto ottenuto e le scuole potranno prevedere come alternativa per i ragazzi lavori multimediali o presentazioni orali. Solo chi supererà questa prova potrà accedere poi alla classe successiva. Una novità che era scattata già l'anno scorso, ma solo per i maturandi. E il comportamento in classe peserà anche per l'esame più importante, la maturità. Il punteggio massimo per i crediti scolastici sarà riservato solo agli studenti e alle studentesse con almeno 9 in condotta. Per le scuole secondarie di primo grado, le cosiddette scuole medie, il voto di condotta, ora fa media e potrà incidere sull'ammissione alla classe successiva. .