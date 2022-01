Rientro a scuola, presidi Campania: no a rinvio riapertura

L'apertura delle scuole dopo la pausa natalizia non slitterà, sembra questo l'orientamento. Il Governo ha sostanzialmente ribadito la propria linea sulla riapertura: il 7 o il 10 gennaio a seconda delle regioni nonostante l'impennata di contagio e la corsa della variante Omicron. Sulla proposta del Governatore della Campania, De Luca, di posporre il rientro in classe di circa un mese per raffreddare il contagio sembra prevalere la linea del rigore indicata dal Presidente del Consiglio durante la conferenza di fine anno. Posizione condivisa anche dai presidi della Campania. "Io credo che in questo momento noi dobbiamo mantenere il più possibile la didattica in presenza. La didattica a distanza è problematica per tante situazioni, quindi speriamo di poter andare avanti. Se poi dovesse succedere quello che nessuno si augura allora ne prenderemo atto e partiremo con la didattica a distanza". Le regioni intanto studiano nuove ipotesi relative alle quarantene ma sull'eventuale differenziazione tra vaccinati e non all'interno delle classi è lapidario il giudizio: sarebbe una discriminazione. E in Campania soltanto il 7% dei bambini tra i 5 e gli 11 anni ha ricevuto la prima dose. Certo preoccupano i dati in crescita sulla positività dei più piccoli ma la scuola finora ha fatto quanto poteva. "Siamo ricorsi ai doppi turni, teniamo un controllo rigidissimo fra distanziamento, mascherine, disinfestazione, disinfezione delle mani. Onestamente credo che la scuola più di quello che sta facendo non possa fare e sono oramai 2 anni che la scuola è veramente in trincea. Andare adesso a didattica a distanza differenziata significa caricare la scuola di un ulteriore carico che veramente non riesce a sopportare".