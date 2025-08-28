Roma, l'ospedale San Giovanni partecipa al Digiuno per Gaza

00:00:16 min
|
1 ora fa

È iniziata oggi la giornata nazionale di digiuno per Gaza promossa dalla rete #digiunogaza, da Sanitari per Gaza e dalla campagna BDS "Teva? No grazie. La mobilitazione, che coinvolge operatori sanitari, associazioni e sindacati, punta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione umanitaria a Gaza, in solidarietà con la popolazione civile e con gli oltre 1600 sanitari uffici nella Striscia dall'inizio degli scontri. Oltre 500 ospedali e 16mila sanitari aderenti all'iniziativa. Gli organizzatori chiedono al Governo italiano di sospendere la fornitura di armi a Israele, di aprire corridoi umanitari e garantire aiuti alimentari e sanitari. Il digiuno si svolgerà in diversi ospedali italiani, dal Policlinico Umberto I di Roma al San Matteo di Pavia, dal Policlinico di Bari alle Molinette di Torino, fino a realtà più piccole come l'isola di Capraia, a testimonianza di una mobilitazione diffusa e capillare.

Violenza Roma, gip convalida fermo e dispone il carcere per 26enne del GambiaViolenza Roma, gip convalida fermo e dispone il carcere per 26enne del Gambia
cronaca
Violenza Roma, gip convalida fermo e dispone il carcere per 26enne del Gambia
00:01:31 min
| 14 minuti fa
pubblicità
MIlano, nubifragi in città, attivata la vasca di laminazione per il SevesoMIlano, nubifragi in città, attivata la vasca di laminazione per il Seveso
cronaca
Milano, attivata la vasca di laminazione per il Seveso
00:01:14 min
| 1 ora fa
Mantova, auto finisce nel Po: due mortiMantova, auto finisce nel Po: due morti
cronaca
Mantova, auto finisce nel Po: due morti
00:00:38 min
| 1 ora fa
ERROR! T19280825ERROR! T19280825
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 28 agosto, edizione ore 19
00:01:38 min
| 1 ora fa
Gaza, digiuno medici e sanitari Piemonte e Valle d'AostaGaza, digiuno medici e sanitari Piemonte e Valle d'Aosta
cronaca
Gaza, digiuno medici e sanitari Piemonte e Valle d'Aosta
00:01:06 min
| 3 ore fa
Timeline, i forum sessisti online e la mostra del cinema di VeneziaTimeline, i forum sessisti online e la mostra del cinema di Venezia
cronaca
Timeline, i forum sessisti online e la mostra del cinema di Venezia
00:25:07 min
| 3 ore fa
Maltempo a Milano, forte temporale: allerta meteo arancioneMaltempo a Milano, forte temporale: allerta meteo arancione
cronaca
Maltempo a Milano, forte temporale: allerta meteo arancione
00:00:38 min
| 3 ore fa
ERROR! Mostra di Venezia, iniziativa per la liberazione del cooperante TrentiniERROR! Mostra di Venezia, iniziativa per la liberazione del cooperante Trentini
cronaca
Mostra di Venezia, iniziativa per la liberazione di Trentini
00:01:07 min
| 3 ore fa
Mostra di Venezia, iniziativa per la liberazione del cooperante TrentiniMostra di Venezia, iniziativa per la liberazione del cooperante Trentini
cronaca
Mostra di Venezia, iniziativa per la liberazione del cooperante Trentini
00:01:00 min
| 3 ore fa
Ragazzo di 24 anni pestato a BergamoRagazzo di 24 anni pestato a Bergamo
cronaca
Ragazzo di 24 anni pestato a Bergamo
00:00:27 min
| 3 ore fa
Bologna, polemica su distribuzione pipe per il crackBologna, polemica su distribuzione pipe per il crack
cronaca
Bologna, polemica su distribuzione pipe per il crack
00:02:15 min
| 3 ore fa
Trentino, arriva la prima funivia per le mele in Val di NonTrentino, arriva la prima funivia per le mele in Val di Non
cronaca
Trentino, arriva la prima funivia per le mele in Val di Non
00:01:00 min
| 5 ore fa
Violenza Roma, gip convalida fermo e dispone il carcere per 26enne del GambiaViolenza Roma, gip convalida fermo e dispone il carcere per 26enne del Gambia
cronaca
Violenza Roma, gip convalida fermo e dispone il carcere per 26enne del Gambia
00:01:31 min
| 14 minuti fa
MIlano, nubifragi in città, attivata la vasca di laminazione per il SevesoMIlano, nubifragi in città, attivata la vasca di laminazione per il Seveso
cronaca
Milano, attivata la vasca di laminazione per il Seveso
00:01:14 min
| 1 ora fa
Mantova, auto finisce nel Po: due mortiMantova, auto finisce nel Po: due morti
cronaca
Mantova, auto finisce nel Po: due morti
00:00:38 min
| 1 ora fa
ERROR! T19280825ERROR! T19280825
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 28 agosto, edizione ore 19
00:01:38 min
| 1 ora fa
Gaza, digiuno medici e sanitari Piemonte e Valle d'AostaGaza, digiuno medici e sanitari Piemonte e Valle d'Aosta
cronaca
Gaza, digiuno medici e sanitari Piemonte e Valle d'Aosta
00:01:06 min
| 3 ore fa
Timeline, i forum sessisti online e la mostra del cinema di VeneziaTimeline, i forum sessisti online e la mostra del cinema di Venezia
cronaca
Timeline, i forum sessisti online e la mostra del cinema di Venezia
00:25:07 min
| 3 ore fa
Maltempo a Milano, forte temporale: allerta meteo arancioneMaltempo a Milano, forte temporale: allerta meteo arancione
cronaca
Maltempo a Milano, forte temporale: allerta meteo arancione
00:00:38 min
| 3 ore fa
ERROR! Mostra di Venezia, iniziativa per la liberazione del cooperante TrentiniERROR! Mostra di Venezia, iniziativa per la liberazione del cooperante Trentini
cronaca
Mostra di Venezia, iniziativa per la liberazione di Trentini
00:01:07 min
| 3 ore fa
Mostra di Venezia, iniziativa per la liberazione del cooperante TrentiniMostra di Venezia, iniziativa per la liberazione del cooperante Trentini
cronaca
Mostra di Venezia, iniziativa per la liberazione del cooperante Trentini
00:01:00 min
| 3 ore fa
Ragazzo di 24 anni pestato a BergamoRagazzo di 24 anni pestato a Bergamo
cronaca
Ragazzo di 24 anni pestato a Bergamo
00:00:27 min
| 3 ore fa
Bologna, polemica su distribuzione pipe per il crackBologna, polemica su distribuzione pipe per il crack
cronaca
Bologna, polemica su distribuzione pipe per il crack
00:02:15 min
| 3 ore fa
Trentino, arriva la prima funivia per le mele in Val di NonTrentino, arriva la prima funivia per le mele in Val di Non
cronaca
Trentino, arriva la prima funivia per le mele in Val di Non
00:01:00 min
| 5 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità