Salerno, uccide la compagna e fugge: arrestato

1 ora fa

Non ha risposto alle domande degli inquirenti Christian Persico, 36 anni, accusato dell'omicidio della sua compagna Tina Sgarbini, 47 anni, strangolata e uccisa in casa a Montecorvino Rovella, nel salernitano. Non una parola sulla donna con la quale viveva e che era madre di 3 figli avuti da una precedente relazione. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha riferito il suo legale, che ha aggiunto di aver trovato il suo assistito lucido e tranquillo. Ora è in carcere, dove è stato portato subito dopo una fuga durata ore e terminata con il fermo da parte delle forze dell'ordine. Prima di sparire avrebbe lasciato un biglietto ai suoi genitori in cui avrebbe scritto di aver commesso una cavolata. Mentre si nascondeva nei pressi dell'abitazione dove viveva la sua compagna è stato riconosciuto da alcuni residenti che hanno lanciato l'allarme, così i carabinieri sono arrivati a lui. La vittima è morta per asfissia. Potrebbe essere stata strangolata o soffocata con qualcosa, è emerso dai primi esami medico-legali. La donna, inoltre, ha cercato di difendersi, come dimostrano i graffi rinvenuti sul volto del 36enne. Dettagli in più arriveranno con l'autopsia. La relazione fra Tina Sgarbini e Christian Persico era iniziata nel 2016, ma poi Tina aveva cercato di interromperla. Ultimamente sembra che i litigi fossero frequenti e che Tina volesse allontanare l'uomo e tornare libera, ma Persico era contrario. Il padre della vittima, in un'intervista, ha raccontato che il compagno di sua figlia non lavorava ed era diventato un peso in casa. .

