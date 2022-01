La mobilitazione che c'è stata in Italia, in Europa, in queste 48 ore, è il segno dell'affetto, è il segno dell'entusiasmo per l'Europa, per una buona e sana politica che David Sassoli aveva generato. Questo entusiasmo è cresciuto in questi due giorni e continuerà. Noi abbiamo intenzione di dare seguito a quest'entusiasmo, prenderemo delle iniziative nel nome di David Sassoli.