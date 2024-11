Gli studenti degli istituti di Roma sono scesi in piazza in occasione dello sciopero nazionale indetto contro il Governo e la manovra di bilancio. La movimentazione è avvenuta in contemporanea a uno stop del personale scolastico proclamato dal sindacato Anief per la giornata del 15 novembre. “Questa manovra è la morte della scuola pubblica”, raccontano i giovani presenti. .