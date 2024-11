I titoli di Sky Tg24 del 14 novembre, edizione delle 19

Autonomia Differenziata, arriva la decisione della Consulta: ritenuta "non fondata" la questione di costituzionalità, ma illegittime alcune disposizioni della Legge. Dopo l'intervento di Mattarella, Meloni chiama Musk. "Non voleva ledere la sovranità", spiega il consulente del patron di Tesla a Sky Tg24. Stupro di gruppo su una minorenne a Rimini, arrestati due ragazzi, di 17 e 18 anni. Inchiodati dalle immagini di videosorveglianza e dal DNA sul luogo degli abusi. Il diciannovenne ucciso a colpi di pistola dopo una lite nel napoletano, in due video gli ultimi istanti prima degli spari, che ricostruiscono la dinamica dell'omicidio. Sarà eseguita domani l'autopsia sulla ragazza morta per un intervento di rinoplastica a Roma, si aggrava, intanto, la posizione dei due medici indagati: irregolarità anche sui protocolli. Stellantis conferma gli investimenti in Italia e assicura: no a licenziamenti collettivi. Governo pronto ad aumentare il fondo auto in Manovra, annuncia il Ministro Urso. Nations League. Stasera Belgio-Italia, basta un pari per i quarti. Allerta sicurezza a Parigi per Francia-Israele. Atp Finals, Sinner, già in semifinale, sfida Medvedev. Alle 21:15 su Sky Uno torna X Factor con il quarto live show. Concorrenti e giudici alle prese con la doppia eliminazione. Ospiti della serata i Negroamaro.