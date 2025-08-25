Scuola, scattano le riforme per l'anno 2025-2026

00:01:41 min
|
1 ora fa

Quella che sta per ripartire sarà un'annata diversa dalle precedenti. Sarà una scuola con regole più rigide, con una serie di cambiamenti che diventeranno operativi per 7milioni di studenti col suono della prima campanella. A cominciare dall'8 settembre con il Trentino Alto Adige, passando il 10 per Piemonte, Veneto e Valle d'Aosta, il 15 per Lazio, Toscana, e quasi tutto il centro e Sud Italia, per chiudere poi il 16/09 con Puglia e Calabria. Una delle novità più significative è lo stop all'uso degli smartphone in classe anche nelle scuole superiori. Divieto stabilito a giugno scorso da una circolare del ministero dell'istruzione e del merito con l'obiettivo di ridurre le distrazioni e favorire la concentrazione durante le lezioni. Altro pilastro in arrivo per l'anno scolastico 2025-2026, è la riforma dell'esame di maturità con tutta una serie di modifiche che consentano di adattare meglio il percorso di valutazione, alle esigenze della scuola moderna e del mercato del lavoro. Inoltre, Chi si rifiuterà di sostenere la prova orale, ha annunciato il ministro Valditara sarà bocciato. Un altro aspetto centrale delle riforme riguarda il comportamento, campo in cui le regole diventano più stringenti. Torna infatti il voto in condotta alle scuole medie, dove sarà importante per la media. Alle superiori invece con il cinque c'è la bocciatura, con il sei per essere promossi, si deve superare un esame incentrato sui valori di cittadinanza. Saranno puniti più severamente atti di bullismo, cyberbullismo e violenza in genere. Per il futuro della scuola italiana, infine il MIM ha già destinato oltre 40milioni di euro a 45 istituti scolastici, per progetti innovativi, un percorso che unisce scuola, impresa e ricerca. .

