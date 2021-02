Scuola, Viola: aumento casi segue andamento società

Tutti gli studi dicono che non è la scuola il driver, cioè il motore del contagio, dicono che subisce il contagio, come il resto della società, e anche di fronte a questa variante, si è detto tante volte che questa variante, la variante inglese, sembra essere più contagiosa nei confronti dei ragazzi, attaccare di più i ragazzi, ecco, questi dati sono stati smentiti, è vero che è più trasmissibile, ma è più trasmissibile verso tutte le fasce di età. L'ultima settimana si è cominciato a vedere effettivamente un aumento dei contagi, è un po' presto per dire se è una terza ondata, o se sono delle oscillazioni che si manterranno più o meno piatte, saliranno o scenderanno però non ci sarà un picco, questo dipenderà anche da noi, dalle misure che verranno messe in atto.