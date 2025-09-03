Sentenza a Ciro Grillo e suoi amici rimandata per lutto in tribunale

Sentenza rinviata, udienza rimandata a causa di un grave lutto che ha colpito il Presidente del Tribunale di Tempio Pausania. Avrebbe dovuto presiedere il processo a Ciro Grillo e ai suoi amici, accusati di stupro di gruppo. L'udienza è stata fissata per il 22 di settembre. nove anni sono stati chiesti dalla Procura per tutti gli imputati che il PM ritiene inattendibili. Ciro Grillo, figlio del fondatore dei Cinque Stelle, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, unico ad aver ammesso in aula un rapporto sessuale, ma consenziente con la presunta vittima, negando invece di aver abusato di lei e della sua amica insieme agli altri imputati. Secondo la Procura, invece, la ragazza ha sempre ripetuto le stesse cose, senza mai cambiare le sue dichiarazioni. Aveva 19 anni quando denunciò di essere stata vittima di uno stupro di gruppo, avvenuto nella villa di Porto Cervo del politico. Studentessa italo- norvegese, era in vacanza. Ora a 25 anni ha espresso la volontà di partecipare all'udienza conclusiva. Giulia Bongiorno, che la difende le ha consigliato di pensarci a fondo, poiché esserci potrebbe essere molto doloroso. "Quindi mi aspetto una sentenza nella quale sia riconosciuto che questa denunzia così difficile sìa una denunzia non solo corretta, un vero riscontro al fatto che la scelta di denunziare ha un senso in Italia ancora oggi". L'Avvocata ha concluso la sua arringa sottolineando che la sua assistita non è una ninfomane. "Assolvere gli imputati significherebbe affermare questo" le parole della difesa. "Non è una disagiata, non è la Maga Circe è una ragazza che è stata massacrata". . .